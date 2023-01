Avalie o post

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 41 vagas de emprego para esta segunda-feira (16/01).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores. O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com oconcorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de veículos, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: INSPETOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em AutoCad, ter conhecimentos em inspeções em manutenção industrial, residir em Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em instalação de ar-condicinado de 12 a 75 TR, conhecimento PMOC, residir em Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manutenção mecânica preventiva, preditiva, residir em Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ELETRICISTA INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimentos gerais em manutenção elétrica industrial em motores, cursos NR10 e SEP, residir em Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D”, ter curso de direção defensiva, ter curso de MOPP, ter disponibilidade para trabalhar em turnos, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Letras e Licenciatura em Língua Inglesa;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em aulas em sala de aula, ser fluente na língua inglesa, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GESTOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Ter CREA-AM ativo, conhecimento em gestão de pessoas, conhecimento em manutenção preventiva, sistema SPDA e afins, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO NAVAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de mecânica a diesel e áreas afins, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino superior cursando Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO II

Escolaridade: Ensino superior cursando Engenharia de Produção;

Sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASSISTENTE DE SUPORTE E MONITORAMENTO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em monitoramento de veículos, experiência em helpdesk, sistema de informação, telemarketing, ter cursos na área será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OFICIAL DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: BORDADOR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MÉDICO PSIQUIATRA

Escolaridade: Ensino Superior completo em Medicina;

Com experiência na área.

OBS: Ter especialização em psiquiatria, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Medicina;

Com experiência na área.

OBS: Ter especialização em clínica geral, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASSISTENTE OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimentos básicos em mecânica ou elétrica automotiva em geral, ter CNH categoria “B” ou “AB” será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO I (PCD)

Escolaridade: Ensino superior cursando Engenharia Civil;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em orçamentos de obras, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em apontamento ou conferência, curso de informática avançada atualizado, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

O post Amazonas abre semana com 41 oportunidades de trabalho apareceu primeiro em Portal Você Online.