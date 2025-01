A Escola do Legislativo Senador José Lindoso, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), prepara programação de eventos para 2025. Entre os dias 28 e 30 de janeiro acontecerá uma Jornada Pedagógica, com o objetivo de promover a interação entre as diversas gerências da Escola, com apresentação de balanço dos resultados alcançados em 2024 e discussão de ações previstas para o ano. O encontro acontecerá nos auditórios João Bosco e Sônia Barreto, a partir das 9h.

Comemorando 20 anos de existência em 2025, a Escola do Legislativo pretende utilizar o evento como uma oportunidade de apresentação e de troca de sugestões de ações formativas, como explica o diretor da Escola, Jander Lasmar.

“A expectativa é o aprimoramento das práticas educativas, refletindo na melhoria da qualidade de ensino, discutindo os desafios e buscando soluções para os problemas enfrentados no desenvolvimento dos diversos programas desenvolvidos, como o Educando pela Cultura ou Parlamento Jovem”, esclarece o diretor.

A Jornada Pedagógica surgiu da necessidade de interação entre as gerências da Escola do Legislativo. Inicialmente planejada apenas para os servidores da escola, terá agora também a participação de representantes de gabinetes dos deputados estaduais, Comissões Técnicas e diretorias da Casa Legislativa.

Segundo a gerente pedagógica Paloma Chaves, o objetivo é que todos conheçam a dinâmica da Escola e os projetos desenvolvidos nestas duas décadas.

Agenda do evento:

Dia 28/1

⁃ Diretoria da Escola,

⁃ Gerência Didático-Pedagógica,

⁃ Gerência de Logística,

⁃ Assessoria Diretiva.

Local – Auditório Senador João Bosco

29/1

⁃ Gerência de Educação Cidadã,

⁃Biblioteca,

⁃ Núcleo de Direitos Humanos,

⁃ Secretaria.

Local – Auditório Sônia Barreto

30/1

⁃ Coordenadoria de Cultura,

⁃ Gerência de Treinamento,

⁃ Núcleo da Escola Virtual.

Local – Auditório Sônia Barreto

