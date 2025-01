Na manhã deste domingo (19), uma criança foi atingida por uma bala perdida enquanto dormia em sua casa no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O projétil atravessou a parede da residência e atingiu a perna do menino, deixando a família em choque. A matéria é do AM Post.

De acordo com relatos da mãe, que preferiu não ser identificada, o incidente ocorreu por volta das 7h. Ela foi acordada pelo barulho do disparo e, ao verificar, descobriu que o filho estava ferido. “Eu acordei com aquele estalo, pensei que algo tinha quebrado. Meu outro filho começou a gritar, dizendo que algo tinha estourado na cama, porque estava sangrando a perna dele. Quando olhei, a bala estava lá”, relatou.

A mãe afirmou ainda que viu uma viatura da Polícia Militar deixando o local logo após o disparo. Segundo ela, a criança deve passar por uma cirurgia para remover o projétil alojado na perna.

Confronto

De acordo com informações da Polícia Militar, o disparo ocorreu durante uma perseguição a um casal que fugiu de uma abordagem policial nas proximidades. A equipe estava respondendo a uma denúncia de som alto em um posto de combustíveis quando iniciou a perseguição. Na rua onde a família mora, o homem que pilotava a moto teria apontado uma arma para os policiais, que reagiram atirando. O disparo acabou atingindo a criança na residência.

Os dois suspeitos foram presos, e a arma utilizada foi apreendida. A polícia informou que investigações estão em andamento para apurar o ocorrido.