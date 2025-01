O apresentador, locutor e dublador João Baptista Belinaso Neto, conhecido apenas como Léo Batista, morreu neste domingo (19) aos 92 anos no Rio de Janeiro. Ele estava internado na UTI do Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro desde o dia 6 de janeiro, inicialmente por causa de desidratação e dores abdominais. Após a realização de exames, foi identificado um tumor no pâncreas.

Com uma carreira consolidada no jornalismo esportivo, Léo Batista é uma figura respeitada na televisão brasileira. Ele já fez parte de importantes programas da emissora, incluindo “Jornal Nacional”, “Jornal Hoje”, “Fantástico” e “Globo Esporte”. Sua contribuição ao esporte e à informação é amplamente reconhecida pelo público.

