O goleiro Agustín Marchesín está se despedindo do Grêmio após um ano e meio de serviços prestados, com destino ao Boca Juniors. A transferência foi oficialmente confirmada, embora o clube gaúcho não tenha revelado os valores envolvidos. No entanto, especula-se que a negociação tenha girado em torno de US$ 1,6 milhões, o que equivale a cerca de R$ 9,6 milhões. Marchesín expressou seu desejo de retornar à Argentina, o que facilitou sua saída do Grêmio. Em resposta à transferência, a diretoria do clube já começou a buscar possíveis substitutos para o goleiro, com nomes como Tiago Volpi e Matheus Magalhães sendo cogitados para ocupar a posição deixada pelo atleta.

O Grêmio, em nota, agradeceu a Marchesín pela sua dedicação durante o tempo em que esteve no clube e desejou sucesso em sua nova etapa no futebol argentino. A saída do goleiro marca uma mudança significativa na equipe, que agora se prepara para a próxima fase da temporada. Enquanto isso, o Boca Juniors também fez uma nova contratação, anunciando Rodrigo Battaglia, que anteriormente atuou como volante no Atlético-MG. Battaglia teve um papel importante no clube mineiro e agora se junta ao Boca Juniors com o objetivo de fortalecer o elenco, especialmente com a aproximação do Mundial de Clubes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA