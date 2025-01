A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), prendeu três homens, de 32, 19 e 24 anos, e apreendeu 75 quilos de cocaína, na noite desta terça-feira (21/01), na Orla Fluvial do Centro, zona sul de Manaus. A ação foi divulgada durante coletiva de imprensa, na tarde desta quarta-feira (22/01), na sede do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), localizado na rua Pico das Águas, bairro São Geraldo, zona oeste.

De acordo com o comandante do BPAmb, tenente-coronel PM Victor Melo, as equipes foram acionadas após uma denúncia recebida no linha-direta da Sala de Comando e Controle Ambiental (SCCA), conhecida como Sapopema, pelo 98842-1553, sobre a chegada de uma embarcação de grande porte oriunda do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) transportando grande quantidade de entorpecentes.

“Acionamos a Companhia de Policiamento Fluvial que, por meio de uma lancha, interceptou a embarcação nas proximidades do porto de Manaus. Durante a revista, com o apoio da Companhia de Cães, foram encontrados aproximadamente 75 quilos de entorpecentes escondidos no porão da embarcação”, explicou o comandante.

A carga foi encontrada armazenada em forma de tabletes, com 69 unidades do material. Após inspeção no local e abordagem aos tripulantes, as equipes policiais constataram envolvimento dos três homens, que foram presos em flagrante pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas. O trio e o material apreendido foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.