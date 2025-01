Guarany de Bagé e Internacional empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (22) no Estrela D’Alva pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado abriu o placar com Alan Patrick de pênalti aos 24 do primeiro tempo, mas o time de Bagé conseguiu uma virada em dois minutos.

Aos 39, após uma cobrança de lateral, a defesa colorada não cortou e Yan Philippe deixou tudo igual. Na sequência, aos 41, Luiz Felipe cruzou, os visitantes não cortaram e Yan Philippe fez o segundo. O Inter voltou do intervalo e logo empatou. Alan Patrick cobrou falta na cabeça de Victor Gabriel aos quatro. O Inter tentou a vitória até o fim. Wesley carimbou a trave, mas não conseguiu os três pontos em Bagé.

Com o resultado, o Guarany-RS soma um ponto no Grupo A, igual ao Inter, que está no Grupo B. O Colorado abre a segunda rodada no sábado (25). A partir das 16h (horário de Brasília), o time de Roger Machado mede forças com o Juventude no Beira-Rio. O Guarany-RS entra em campo no mesmo dia, mas às 20h (horário de Brasília), quando enfrenta o Brasil de Pelotas no Bento Freitas.

