A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) informa que, por ordem do diretor-presidente Elson Andrade, a diretoria técnica de Concessões, Obras e Saneamento está realizando um relatório técnico, o qual vai subsidiar a notificação que será encaminhada à empresa Águas de Manaus, para que esta preste informações a respeito das causas do atraso na conclusão da manutenção preventiva realizada na Estação de Tratamento de Água 1, do complexo Ponta do Ismael, na Compensa, zona Oeste.

Conforme divulgação realizada pela concessionária, a manutenção seria finalizada às 17h de terça-feira, 2/7, mas os serviços se estenderam pela madrugada desta quarta-feira, 3/7, o que tem retardado o retorno do abastecimento de água, sobretudo nos bairros das zonas Sul e Centro-Sul da capital.

Equipes do órgão regulador municipal estão nas ruas e seguem monitorando o retorno gradual da distribuição e do abastecimento de água em todas as zonas da cidade.

A concessionária, sob a supervisão da Ageman, tem disponibilizado caminhões-pipa para as áreas prioritárias, como escolas e unidades de saúde.