Após meses de stories juntos, passeios de carro, noitadas em hotéis e infinitas especulações sobre um romance, a amizade entre Fiuk e Deolane parece ter chegado ao fim.

A relação entre o cantor a influenciadora começou a desandar desde que Deolane acusou Fiuk de não aceitar um fora dela. Os dois viviam brincando sobre serem mais que bons amigos, mas Deolane nunca quis levar o flerte adiante.

Segundo a loura, após levar alguns foras e entender que realmente não ia rolar nada, o cantor ficou frustrado e “se fez de vítima”.

“Por que quando um homem não quer ficar com uma mulher ele é o top, ele seleciona, e quando a mulher não quer ficar com homem ela está se achando, se sentindo, iludindo?”, questionou a influenciadora em um vídeo publicado nesta terça-feira (2). “É muito chato ler e ouvir diversas coisas por conta de um menino, de um moleque. Ele tem 33 anos, mas está se fingindo de moleque”, disse.

“Eu sempre falei bem do Fiuk, que ele é gato, lindo, príncipe, educado. E ele era. Até ele se frustrar. Nossas conversas todas foram muito claras que aquilo era conteúdo, era brincadeira. E quando eu vi que estava passando dos limites, eu quis parar. Me perdoa se eu te magoei, se eu feri teu ego. Nunca te dei esperança de nada. Para de ser vítima que tá feio”, disparou a advogada.

“Eu te chamei para conversar e te falei que você não é meu estilo de homem. Você fingia ser doce, mas estava era sendo sonso. Você está usando de tudo isso para aparecer porque seus contratos estão caindo. Você veio me agradecer um contrato milionário que você assinou com a nossa brincadeira. Nunca te iludi, nunca te dei um beijo, quando as câmeras paravam, cada um ia para o seu lado”, continuou a viúva de MC Kevin.

“Você tentou me agarrar lá no rancho, eu dormindo. Fui dormir na rede. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando. Chato. Iludido. Querendo falar que pegou várias gostosas e eu tenho que ficar com você porque você já pegou várias gatas? Nunca te iludi. Não sou a vilã da história. Para de se crescer para cima de mim”, encerrou Deolane.

Resposta de Fiuk

Após o vídeo de Deolane, Fiuk apareceu nos stories se defendendo e aparentando estar tranquilo. “É sério isso? Vou guardar o lado bom dessa história toda. Não gosto de diminuir ninguém, de inventar história para sujar a pessoa, isso eu acho baixo astral. Sei lá se são coisas do passado dela, se é uma forma de se defender, não sei”, disse o filho de Fábio Júnior.

“Mas é uma pena, era tão gostosinho, era uma brincadeira tão leve. Não sei onde se perdeu essa história toda. Não vou ficar descendo a lenha, falando um monte de coisa que eu poderia falar porque no fundo eu tenho carinho por essa mulher. Eu acho mó legal tudo o que a gente passou. Não vou deixar, pelo menos na minha história, isso ficar pesado. Não vai ter esse final triste para mim. Tá suave, Deo. Você quer que eu te odeie mas eu não vou te odiar”, encerrou o ator.