Considerado o maior parque temático e cênico da região Norte, o “Gigantes da Floresta”, localizado entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas Leste e Norte, recebeu nesta terça-feira (2), os ajustes finais para a inauguração que será realizada na próxima quinta-feira, dia 4. No local, foram realizados os testes finais de iluminação e som.

“Estamos fazendo os acabamentos, e nós estamos fazendo hoje um teste de iluminação e também um teste de som. Na quinta-feira pela manhã faremos o teste final, inclusive da praça molhada. É uma oportunidade muito, muito boa, um presente grandioso que nós estamos dando para a cidade de Manaus na quinta-feira, no qual nós estamos convidando toda a população”, disse o prefeito David Almeida.

O local, que conta com uma área de 18.453 metros quadrados, proporciona um mergulho na fauna e flora amazônica, com mais de 80 animais esculpidos em dimensões gigantescas, grande, média e pequena, com um realismo fantástico.

O prefeito destacou ainda que o parque cênico será um espaço educativo, interativo e contemplativo, um legado da sua gestão para o lazer e entretenimento, voltado para a primeira infância.

“Nós precisamos fazer com que as crianças parem de interagir com os tablets, com os computadores, os celulares, e venham para o parque ser criança. Aqui elas vão ter contato com areia, com as pedras, vão ter contato com a água. Eles terão também a oportunidade de conhecer os grandes animais, os felinos, os grandes peixes, os grandes primatas, os grandes répteis nessa primeira etapa. Portanto, é uma oportunidade que nós temos de voltar à primeira infância”, completou o prefeito.

Além dos testes, também foram instalados os primeiros conjuntos de playground e brinquedos inclusivos.

Orientação

Os cenários foram projetados para atender todos os públicos, de crianças a adolescentes e adultos, além de ter acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

Além disso, para uso do parque, equipes de monitores vão auxiliar, orientar e cuidar do bom uso e entretenimento das crianças e jovens nos cenários durante o funcionamento, como informou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente.

“É importante a gente pedir o apoio da população, porque é uma novidade, e como toda novidade, todo mundo acha que pode usar da maneira que bem entende. Nós teremos aqui 40 monitores contratados para ajudar a utilização desse parque, que vão estar em todos os brinquedos, orientando o fluxo, por onde entra, por onde sai, orientando como utilizar de melhor maneira possível”, explicou Valente.

