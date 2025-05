Adolescente morre após colidir moto com búfalo em Itacoatiara

Visuliazação: 1

Um acidente trágico tirou a vida do adolescente Pedro Riquelme, de 15 anos, na noite deste domingo (4/5), em uma estrada da zona rural de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). O jovem pilotava uma motocicleta modelo Broz, por volta das 20h45, quando colidiu violentamente com um búfalo que atravessava a pista nas proximidades do Ramal do Macaco Cego, na estrada da vila de Novo Remanso.

Segundo testemunhas, o animal surgiu repentinamente na estrada, em um trecho sem sinalização. Com a batida, Pedro foi arremessado ao chão e teve diversos ferimentos pelo corpo, principalmente na região da cabeça.

A motocicleta e o animal envolvidos na colisão – Fotos: Reprodução

Populares que estavam no local tentaram prestar socorro imediato ao adolescente, que foi levado às pressas ao Hospital Regional José Mendes. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga as circunstâncias do caso, incluindo a procedência do animal, que também ficou gravemente ferido após as colisões.

Até o momento, nenhuma autoridade local se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.