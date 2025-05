Visuliazação: 0

Manaus está com uma agenda de exposições gratuitas em diferentes espaços culturais da cidade para o mês de maio. A programação oferece exposições temporárias, mas com algumas disponíveis para visitação até o dia 30 de maio.

Além disso, não é necessário fazer agendamento, basta conferir os horários de funcionamento.

A Galeria do Lago apresenta de quarta a domingo, das 15h às 20h, a BIienal das Amazônias ‘Bubuia: águas como fonte de imaginações e desejos’ com curadoria da artista plástica Vânia Leal.

O período para visitação é até o dia 30 de maio e a galeria está localizada na Rua Costa Azevedo, n° 290, Centro de Manaus.

No Palácio Rio Negro, localizado na Avenida Sete de Setembro, n° 1546, Centro de Manaus, acontece das 9h às 15h a exposição ‘Provedoras’ com curadoria do roteirista Ricardo Balby, de segunda a sábado, exceto às terças, até o dia 16 de maio.

O Palácio da Justiça, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, nº 901, Centro de Manaus, traz as exposições ‘Notáveis da Justiça 2024’, ‘The Doctors 2024’ e ‘Elas 2025’, com curadoria do fotógrafo Wesley Andrade, até o dia 15 de maio.

A exposição ‘ESTI’AGIR Cicatrizes na Amazônia’, que também acontece no Palácio da Justiça, tem curadoria por Ricardo Balby e fica disponível até o dia 24 de maio. As visitações acontecem de segunda a sábado, exceto às terças, das 9h às 15h.

O post Quatro exposições gratuitas para conferir em maio, em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.