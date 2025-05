Visuliazação: 1

Dois graves acidentes de trânsito registrados em diferentes pontos de Manaus deixaram quatro pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (5/5). Os incidentes ocorreram na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul, e no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Rua Ramos Ferreira, no Centro da cidade.

O primeiro acidente ocorreu durante o congestionamento matinal na avenida Efigênio Salles. De acordo com informações preliminares do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), um motociclista, cuja identidade não foi divulgada, ficou ferido após um carro colidir na traseira da motocicleta que havia parado para a travessia de um pedestre na faixa.

O impacto foi tão violento que o motociclista foi arremessado para cima, caindo sobre o capô do carro, enquanto a motocicleta desgovernada colidiu com um poste. A dianteira do veículo causador do acidente ficou completamente destruída.

Mesmo usando capacete, o condutor da moto sofreu ferimentos na cabeça e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Colisão entre carros

Em outro acidente, também nas primeiras horas da manhã desta segunda, três pessoas ficaram feridas no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Rua Ramos Ferreira, no Centro de Manaus. Informações preliminares indicam que o motorista de uma BMW teria avançado o sinal vermelho e colidiu violentamente contra uma picape. A picape era conduzida por um homem que estava com seu pai, um idoso.

Com o impacto da colisão, a BMW foi subiu a calçada, atingindo uma barra de ferro. Os três envolvidos no acidente – a motorista da BMW, o idoso e o filho – ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Uma equipe do Samu foi acionado e encaminhou as vítimas para um hospital da região. Assim como no caso da Efigênio Salles, o estado de saúde dos feridos não foi divulgado até o momento.

Conforme apurado por agentes do IMMU, testemunhas relataram que a BMW trafegava em alta velocidade antes de avançar o sinal vermelho. As autoridades de trânsito devem iniciar a investigação para apurar as causas do acidente, incluindo a possibilidade de a motorista do carro de luxo estar sob efeito de álcool no momento da colisão.

O caso está sendo registrado inicialmente como lesão corporal culposa no trânsito, mas a tipificação pode ser alterada dependendo do resultado dos exames e do avanço das investigações.