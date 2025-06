Visuliazação: 0

Um adolescente de 17 anos foi resgatado na manhã deste domingo (22), após passar cerca de oito horas em cativeiro em um imóvel no bairro Zumbi 3, zona leste de Manaus. O jovem havia sido sequestrado na noite de sábado (21), no bairro Praça 14 de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o adolescente estava em uma adega quando foi abordado por homens armados e levado ao local onde ficou em cárcere.

As investigações preliminares indicam que o crime pode estar relacionado a uma dívida de aproximadamente R$ 400 mil atribuída ao pai da vítima. Durante o período em que o adolescente esteve sob poder dos suspeitos, os sequestradores teriam feito contato com o pai dele e sugerido que ele se entregasse em troca da libertação do filho.

A ação de resgate foi realizada por policiais da Força Tática, da PMAM, após denúncia sobre o paradeiro da vítima. O imóvel foi invadido pelas equipes, que conseguiram libertar o adolescente. Três suspeitos foram presos em flagrante e levados à delegacia. Eles devem responder por sequestro e cárcere privado.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil do Amazonas.