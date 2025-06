Juiz mantém uso de guindastes no Festival de Parintins 2025

Visuliazação: 0

O uso de guindastes nas alegorias dos bois Caprichoso e Garantido está mantido para o 58ºFestival de Parintins. A decisão é do juiz André Marques, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que indeferiu pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para suspender o uso dos equipamentos, sob a alegação de ausência de documentação adequada. A informação é do portal A Crítica.

De acordo com o site, a decisão foi tomada neste domingo (22/6), durante audiência com representantes dos bumbás, da Secretaria de Estado de Cultura, Procuradoria-Geral do Estado, Corpo de Bombeiros e do próprio MPT.

Durante a reunião, tantos os bumbás quanto o Corpo de Bombeiros apresentaram documentos técnicos e laudos que comprovam a regularidade do uso dos guindastes.

O juiz marcou uma inspeção judicial para quarta-feira (25/6), na concentração do Bumbódromo, com o objetivo de verificar as condições de segurança no uso dos guindastes.