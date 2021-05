5 / 5 ( 4 votos )

A Empresa de Planejamento e Logística (EPL) abriu concorrência pública para escolher as empresas responsáveis pela elaboração dos estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de oito aeroportos regionais no estado do Amazonas.

Com o lançamento do edital nesta quinta-feira, 6 de maio, interessados têm até dia 20 para se habilitar. A abertura das propostas está prevista para 27 de maio. Os documentos podem ser entregues presencialmente na sede da empresa em Brasília ou no portal de compras do Governo Federal.

Quem vencer a concorrência vai elaborar os EVTEAs dos terminais de Parintins, Carauari, Coari, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Lábrea e Maués. O documento embasará a concessão dos serviços públicos nesses aeroportos, contemplando a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária.

Trata-se do primeiro projeto de parceria público-privada (PPP) de infraestrutura de transporte do governo federal e, também, a primeira estruturação do setor desenvolvida pela EPL. Juntos, os oito terminais devem receber investimentos na ordem de R$ 380 milhões, conforme previsto no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Clique aqui para outras informações diretamente na página do processo.

Com informações da Empresa de Planejamento e Logística

Assessoria Especial de Comunicação

Ministério da Infraestrutura