São Gabriel da Cachoeira (AM) – No dia 2 de maio, o Ferry Boat “Fortaleza de Marabitanas“, que iniciou seu deslocamento em Manaus (AM) no dia 25, atracou no Porto do 2º Batalhão Logístico de Selva, onde ocorreu o desembarque de tropas e meios de emprego militar para a Operação Amazônia 2021 – 1ª Fase.

Além do Ferry Boat, chegaram também, militares do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, procedentes de Barcelos (AM), que se deslocaram por meio de voadeiras, e reforçarão o Comando de Fronteira Rio Negro/5º Batalhão de Infantaria de Selva nas ações a serem executadas na área de atuação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda Inf Sl).

Fonte: Exército Brasileiro