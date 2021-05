5 / 5 ( 1 voto )

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vai ofertar 30 mil vagas em cursos de qualificação profissional para 56 municípios amazonenses.

Dia 12 de maio, das 6h às 18h (horário oficial de Manaus), acontecerá a primeira inscrição do ano para o interior, totalmente on-line. Os interessados deverão acessar o site do Cetam e tentar uma vaga para o curso escolhido.

Para efetuar a inscrição, é imprescindível que o candidato informe o município/Estado, seu número de CPF, nome completo, data de nascimento e o número de telefone celular com DDD.

Serão ofertados 18 cursos diversos, que podem ser acessados, antecipadamente, no site do Cetam. Dia 8 de março, o Cetam ofertou 6.120 vagas, divididos em 42 cursos de qualificação profissional, somente para a capital.

A oferta de cursos segue orientação do Governo do Estado, que determinou a oferta de capacitação, formação e aperfeiçoamento profissional de curta duração em todo o Amazonas. “O governador Wilson Lima quer intensificar a qualificação de mão de obra no interior e o Cetam está fazendo a sua parte”, ressaltou o diretor-presidente da instituição, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto.

Ensino remoto – Segundo o professor, as aulas acontecerão remotamente, seguindo o “Guia metodológico para o ensino remoto” lançado, pelo Cetam, no dia 15 de fevereiro deste ano. As atividades propostas serão mediadas pelo uso de tecnologias. Acontecerão nas plataformas Google Meet e Classroom e também pelos aplicativos de mensagens como Telegram e WhatsApp. O ideal é que o candidato possua infraestrutura tecnológica mínima, dispondo de smartphone ou computador com acesso à internet para um melhor acompanhamento das aulas.

Os municípios contemplados no edital de cursos são:

Alvarães

Amaturá

Anamã

Anori

Apuí

Atalaia do Norte

Autazes

Barcelos

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Caapiranga

Carauari

Careiro

Coari

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itapiranga

Itamarati

Japurá

Juruá

Jutaí

Lábrea

Manacapuru

Manaquiri

Manicoré

Maraã

Maués

Nhamundá

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Pauini

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Santa Isabel do Rio Negro

São Gabriel da Cachoeira

São Paulo de Olivença

São Sebastião do Uatumã

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Uarini

Urucará

Urucurituba