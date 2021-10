5/5 - (3 votes)

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam), realizará Processo Seletivo Simplificado - PSS, visando à contratação de profissionais por prazo determinado, no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

O presente processo seletivo simplificado visa o recrutamento e posterior contratação de pessoal para atuar o fortalecimento das ações de fomento e o estímulo à produção sustentável rural referente aos programas do Plano Plurianual do Estado (2020-2023) no âmbito do componente “Produzir Amazonas”, assim como as ações do “Plano Safra Amazonas” que estão comprometidos com os agricultores familiares, produtores rurais, empresários do setor, pescadores, manejadores, indígenas, extrativistas, associações, cooperativas, colônias, sindicatos, universidades e demais entidades ligadas ao setor agropecuário para o crescimento sustentável do agronegócio nos 62 municípios do Estado do Amazonas.

CONFIRA EDITAL