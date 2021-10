Avalie o post

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de saúde, em parceria com o COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Amazonas), realizaram nos dias 06, 07 e 08/10/21, várias oficinas com as equipes da SEMSA e Atenção Básica. Dentre elas foram realizadas: Oficina com os Conselheiros do CMS, afim de organizar a Conferência Municipal de Saúde; Oficina com os ACS, ACE e os demais profissionais de nível superior e médio, que fazem parte da equipe da Atenção Básica.

As oficinas tiveram o seguinte tema: Indicadores de Saúde do Programa Previne Brasil e SISPACTO, para alcance das metas e fortalecer as ações em saúde. As oficinas ajudam a organizar o processo de trabalho e favorece, em especial no contexto do ‘novo financiamento’, o processo de construção das estratégias para qualificar o cuidado.

O COSEMS-AM tem atuado em parceria na transição do modelo de financiamento, fortalecendo o modelo de atendimento (Atenção Primária), que é a base do Sistema Único de Saúde, que responde por 80% de todos os serviços de saúde do SUS.

Programa Previne Brasil

O Previne Brasil é o modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) instituído a partir de portaria específica, que leva em conta três componentes para fazer capitação ponderada (cadastro de pessoas), pagamento por desempenho (indicadores de saúde) e ações estratégicas. A proposta tem como princípio aumentar o acesso das pessoas aos serviços da APS e o vínculo entre população e equipe.

"Agradecimentos a Deus por tudo, agradecemos ao Prefeito Edson Mendes, pelo total apoio as ações da saúde, ao Sérgio pelo apoio logístico, ao Presidente da COSEMS, Franmartony, ao Cláudio Pontes - Coordenador do COSEMS, a Gisellis - Apoiadora do COSEMS, agradeço a toda equipe da SEMSA, UBS, Gerência Endemias, HGB e Núcleo de apoio, por tudo o que têm feito em prol da população barcelense". Finalizou a Secretária Municipal de Saúde Patrícia Leite.