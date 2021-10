5/5 - (2 votes)

Augusto da Silva Campos Jacquiminout foi preso suspeito de envolvimento na morte do cantor de forró Romário de Jesus Santiago, conhecido como “Romarinho Mec”. A prisão ocorreu por volta das 6h desta quarta-feira (13) em um condomínio no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da cidade.

Romário foi assassinado no dia 9 de setembro deste ano. Augusto foi preso pelo fato de estar relacionado a um carro apreendido que é suspeito de ter sido usado no assassinado do cantor, conforme o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia chegou até o veículo por meio de imagens obtidas em câmeras de segurança, de acordo com o delegado Márcio André Campos, adjunto da DEHS.

O carro está registrado no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) no nome da mãe de Augusto. Ele já foi preso uma vez por porte de arma de fogo e duas por tráfico de drogas. Uma das prisões foi feita no estado de Goiás.

Augusto afirmou à polícia que não conhece a vítima e que não pertence a nenhuma facção criminosa. O carro será periciado e Augusto, interrogado. A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) continuará as investigações em busca de mais suspeitos de terem participado do assassinato.

Prisões da Força Tática

Erick André Rebelo Dias, 21 e Gabriel Fernandes Araújo, 19, foram detidos por policiais da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no mês de setembro pela suspeita de terem participado do homicídio de Romário. Indagado sobre as prisões feitas pela PMAM, Charles Araújo afirmou que a unidade policial não descarta a possibilidade de que Erick e Gabriel tenham participado do crime.

“Isso será melhor delimitado ao longo da investigação. Ainda procuramos por suspeitos e trabalhamos com um número mínimo de três indivíduos”, disse.

Fonte: Acritica / Foto: Junior Matos