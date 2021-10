5/5 - (2 votes)

A Caixa Econômica segue efetuando o depósito da 7ª parcela do auxílio emergencial para inscritos no Bolsa Família. Assim como de costume, as datas foram organizadas com base no calendário tradicional do programa. Ou seja, sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, tendo em vista o NIS final dos beneficiários do Bolsa Família.

Aqueles que têm NIS terminado em 3, por sua vez, recebem a 7ª parcela do benefício nesta quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. O calendário está previsto para ser encerrado no dia 29 do mesmo mês. Especificamente para os inscritos no Bolsa Família, ocorre a concessão do valor mais vantajoso dentre o auxílio emergencial e o programa em questão.

A lógica de pagamentos difere da aplicada para o público em geral (integrantes do CadÚnico e cidadãos que receberam o benefício em dezembro do ano passado). Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o dinheiro no mesmo prazo dos depósitos. Dessa forma, é possível retirar o valor correspondente em agências bancárias e correspondentes lotéricos pelo cartão do Bolsa Família.

As datas de pagamento para Bolsa Família seguem o dígito final do NIS dos beneficiários. Nesta quarta-feira (20/10), a 7ª parcela será paga aos inscritos com NIS final 3. Confira o calendário completo:

Número final do NIS Datas de pagamento NIS 2 19 de outubro de 2021 NIS 4 21 de outubro de 2021 NIS 5 22 de outubro de 2021 NIS 6 25 de outubro de 2021 NIS 7 26 de outubro de 2021 NIS 8 27 de outubro de 2021 NIS 9 28 de outubro de 2021 NIS 0 29 de outubro de 2021

Até o presente momento, a 7ª parcela do auxílio emergencial está planejada para ser a última do benefício. Lembrando que o governo pretende implementar um programa sucessor do Bolsa Família. A ideia é de ampliar a lista de beneficiários para cerca de 17 milhões de pessoas.