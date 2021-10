5/5 - (3 votes)

A Guarda Civil Municipal da cidade de Barcelos AM, detiveram por volta das15h30 de segunda-feira, dia 18, um homem conhecido apenas por Enilzo, suspeito de distribuir notas de 50 e 100 reais falsas, no comércio local.

Segundo informações da Guarnição Bravo da GCM, Enilzo teria repassado o dinheiro falso a dona de um comércio local, que teria desconfiado dele ao comprar marmitas e pagar com uma nota de 50,00, a comerciante acionou a Guarnição, que de imediato colheu informações sobre as características do autor e passou a realizar diligências para localizá-lo e detê-lo.

Durante a diligencia, outras vítimas procuraram a guarda dando mais informações, inclusive com imagens de câmera de segurança, o que facilitou a localização do suspeito, às 15h30min ele foi localizado no cruzamento da rua Alexandre Ambrósio com Dorval Porto.

Ao ser questionado, confessou ter passado as notas falsas, mas segundo ele, sem saber que as notas eram falsas, pois às teria recebido como pagamento por trabalhos realizados.

As vítimas foram orientadas a comparecer à delegacia, para registro do boletim de ocorrência. Sendo tirados de circulação as notas falsas que se encontravam com as vítimas.

O suspeito foi conduzido junto com dinheiro falso a 75° DIP para esclarecimentos e demais procedimentos da polícia civil e está a disposição da justiça.

Guarnição BRAVO

CMT de Grupamento: GCM Cordovil

Vtr 01: GCM Janderlã, GCM Lima

Vtr 03: GCM Fragoso

Vtr 05: GCM G. Silva, GCM Poliane