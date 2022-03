Avalie o post

Deste o dia 09 de março, a imagem Peregrina de São José está visitando instituições, estabelecimentos e repartições públicas. Serão 45 dias de peregrinação, no total. Nesta quinta-feira, (24/03), a imagem esteve na Casa Henrique Materiais de Construção, localizada na Av. Mirra, no Bairro Jorge Teixeira. A proprietária do estabelecimento, Silvia Pantoja, falou sobre a devoção ao santo.

Pe. José Ivanildo, pároco da igreja de São José operário – leste, ressaltou que é um momento para pedir auxílio e proteção. A peregrinação segue até o dia 27 de abril nos comércios e residências da zona leste.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Fonte