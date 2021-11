Avalie o post

Ao todo, quatro carros foram apreendidos por contabilizarem pendências com o Zona Azul

Manaus – Para ordenar o trânsito e estacionamento no Centro Comercial de Manaus, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou operação para orientar condutores a respeitar o uso do serviço de estacionamento rotativo Zona Azul. Ao todo, quatro carros foram apreendidos por contabilizarem pendências com o Zona Azul. Foram três apreensões na Avenida Eduardo Ribeiro e uma na Avenida Sete de Setembro.

Ao todo, quatro carros foram apreendidos por pendências com o Zona Azul (Foto: Sidney Mendonça / IMMU)

De acordo com o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, os condutores devem procurar se regularizar para evitar multas e apreensões nas localidades onde funciona o Zona Azul.

“As pessoas que se dirigem ao Centro da cidade devem procurar um agente do Zona Azul para legalizar seu estacionamento. O objetivo desta orientação é evitar irregularidades e remoções de veículos, visto que a medida administrativa para quem estaciona irregularmente é a remoção. Os condutores também devem evitar estacionar em locais proibidos, porque iremos intensificar a fiscalização neste período natalino, quando aumenta a movimentação no Centro da Cidade”, afirmou Ventilari.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

