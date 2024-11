O zagueiro Artur Sousa Rodrigues, o Dedé, foi anunciado, no início da tarde desta quinta-feira (07), como novo reforço para a zaga do Manaus Futebol Clube. O atleta tem passagem por Goiânia-GO, Juazeirense-BA, Goianésia-GO, Moto Club-MA, Iporá-GO, e seu último clube foi o Sobradinho-DF.

O novo reforço do Gavião falou um pouco sobre sua chegada e também da expectativa para a temporada de 2025. “A princípio conheço o Manaus. Sempre procuro acompanhar a equipe durante as competições. Fiquei feliz quando recebi o convite para participar do projeto de 2025. Chego sabendo da responsabilidade que é representar essa camisa que leva o nome da capital, a torcida pode esperar um atleta batalhador e dedicado. Vamos juntos buscar nossos objetivos”, destacou o zagueiro.

Dedé, que tem 29 anos e 1.85m de altura, é o segundo reforço para a defesa do Gavião Real anunciado nos últimos dias. Na última terça-feira, a diretoria anunciou o zagueiro Erik Henrique, de 27 anos e 1,84 de altura.

O post Zagueiro Dedé é anunciado pelo Manaus FC apareceu primeiro em Portal Você Online.