Visuliazação: 0

O governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima (União Brasil), reafirmou sua posição como aliado histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro ao manifestar apoio público após a decisão do STF que resultou na prisão domiciliar de Bolsonaro, por descumprimento de medidas cautelares.

Em suas redes sociais, Lima usou tom crítico à decisão do ministro Alexandre de Moraes, classificando a medida judicial como excessiva e apontando crime de opinião contra o ex-presidente.

“Em uma democracia, a liberdade de expressão é um direito sagrado que deve ser garantido a todos os cidadãos. Jair Messias Bolsonaro não tem sentença condenatória e não deveria ser punido antecipadamente pelo simples ato de se manifestar politicamente. Registro a minha solidariedade a ele e sua família neste momento difícil”, diz Wilson Lima na postagem.

O governador já havia se posicionado reiteradamente ao lado de Bolsonaro desde o início do processo, integrando a linha de defesa reforçada por parlamentares do PL no Amazonas como, o deputado Capitão Alberto Neto, Delegado Péricles e Débora Menezes, que também denunciaram o que consideram perseguição política às lideranças bolsonaristas.

Participação do governador em ato em São Paulo

Wilson Lima também participou de ato em São Paulo, realizado em torno da Avenida Paulista em 6 de abril de 2025, um protesto que reuniu sete governadores em defesa de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele foi um dos chefes de Executivo presentes, marcando sua presença física ao lado de Bolsonaro e outros aliados do PL.