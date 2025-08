Visuliazação: 0

O Santos venceu o Juventude por 3 a 1, nesta segunda-feira (4), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo aberto, com chances para os dois lados, Neymar foi o destaque ao marcar dois gols e liderar o Peixe no confronto. O resultado faz a equipe paulista sair da zona de rebaixamento e aprofunda a crise do time gaúcho dentro do Brasileirão, que segue na vice-lanterna.

O primeiro tempo foi de chances para os dois lados. Com ambas equipes na zona de rebaixamento, Santos e Juventude buscaram o gol e cederam espaços na defesa para o adversário. Ênio até chegou a abrir o placar para o Juventude, mas o gol foi invalidado por impedimento.

Nos minutos finais, o Peixe parecia que iria embalar e fez dois gols em um intervalo de três minutos, com Neymar e Barreal. Contudo, o time relaxou atrás e permitiu a reação jaconera, com Wilker Ángel, após aproveitar uma cobrança de escanteio de Marcelo Hermes.

O Santos retornou com a estreia de Mayke no lugar de Rollheiser. Já o Juventude manteve o mesmo time, e também a mesma postura em campo. O time Jaconero sufocou o Peixe no começo da segunda etapa, mas parou em boas defesas de Gabriel Brazão.

Do outro lado, o mandante ainda tentava emplacar um bom ataque para resolver a partida. Após a pressão sofrida, aos poucos, o Santos foi dominando a partida. E chegou ao terceiro gol, em um pênalti sofrido pelo jovem Luca Meirelles, e convertido por Neymar.

O Santos chega aos 18 pontos e sobe para o 15º lugar do Brasileirão. Já o Juventude permanece com 11 pontos, na 19ª colocação, cinco pontos à frente do Sport, lanterna da competição.

O Santos terá pela frente, agora, o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam no domingo (10), às 18h30 (horário de Brasília), no Mineirão. O Juventude receberá o Corinthians, na segunda-feira (11), às 20h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

