Manaus (AM) – As 37 ruas secundárias do bairro Redenção, localizado na Zona Centro-Oeste de Manaus, vão receber as ações do programa “Asfalta Manaus”, nesta quarta-feira (11). O prefeito David Almeida deu inicio aos serviços em um evento, o qual também teve a presença do governador Wilson Lima.

“As ruas da Redenção já têm asfalto, só que há muito tempo ele não é cuidado, trocado ou recuperado. As chuvas atrapalharam muito o nosso planejamento, castigaram muito as ruas de Manaus, mas nós estamos colocando o mesmo asfalto que colocamos na Torquato Tapajós, na avenida das Torres e na avenida do Aeroclube. Nós estamos levando essa qualidade de serviço para as ruas secundárias dos bairros”,

Os trabalhos, coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), fazem parte do programa “Asfalta Manaus”, que teve a ordem de serviço assinada em 28 de abril e já contabiliza 500 ruas recapeadas. O programa irá beneficiar 10 mil ruas com novo asfalto na cidade de Manaus.

Durante os serviços, é realizada a remoção da camada desgastada do pavimento para a implantação de um novo asfalto com melhor qualidade e durabilidade. Para a execução dos trabalhos, o Governo do Amazonas repassou recursos para a Prefeitura de Manaus.

Para o governador Wilson Lima, a união entre os poderes municipal e estadual traz segurança para a população e ajuda com que ações como essa sejam realizadas em tempo recorde.

“Estamos trazendo, em parceria com a Prefeitura de Manaus, dignidade e, acima de tudo, respeito às pessoas. Eu e o prefeito David Almeida sabemos o que é ter que andar na lama quando chove e pegar poeira quando faz sol, por termos crescido em comunidades. É por isso que esse tipo de projeto me sensibiliza muito e aumenta a nossa responsabilidade de sempre estar trabalhando mais e mais pelo nosso Estado. Agradeço ao David pelo desprendimento de egos e vaidades. Só assim vamos avançar”,

A previsão é que nas próximas duas semanas mais 13 frentes de trabalho sejam iniciadas por toda capital, totalizando 20 equipes trabalhando simultaneamente pelos bairros.

