Iniciando um novo ciclo no Festival de Parintins, o governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou nesta sexta-feira (28/06), na primeira noite de apresentações do 57º Festival de Parintins, a proposta de ampliação do Bumbódromo. O governador destacou que já há a concepção de um projeto inicial, mas que o projeto final será feito com a colaboração dos bois Caprichoso e Garantido, e terá a palavra final da população de Parintins.

“Esse é o palco da Amazônia, porque aqui nessa arena não está somente a nossa arte, mas está um apelo do povo que mora nesta região. É o apelo do caboclo, do índio, do quilombola, do ribeirinho, é um grito pela preservação da Amazônia, mas, acima de tudo, um grito pela preservação do homem, do cidadão que está aqui, que mora e que preserva a Amazônia melhor do que ninguém”, disse o governador.

Após a definição do projeto final, a previsão de duração da obra é de dois anos, sem acarretar prejuízos a realização do festival enquanto estiver sendo executada.

O anúncio foi feito na presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, do prefeito de Parintins, Bi Garcia, da vereadora de Parintins, Brena Dianná, senadores, deputados, secretários de Estado e outras autoridades.

A partir do mês de agosto, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) vai iniciar o processo licitatório para a escolha da empresa que vai elaborar o projeto arquitetônico. No mês de novembro, serão realizadas audiências públicas para ouvir a população para que os parintinenses possam apresentar sugestões ao projeto.

O valor total da obra será definido após a conclusão do projeto arquitetônico. A expectativa é de que o serviço seja licitado em 2025 e o início dos trabalhos ocorra em 2026. ”Os projetistas virão para o município para conversar com a Prefeitura, conversar com a Câmara de Vereadores, com os bois Caprichoso e Garantido, com os artistas e, também, com a população para que o novo Bumbódromo tenha a identidade do povo desta região”, acrescentou Wilson Lima.

De acordo com o governador, o objetivo é dobrar a capacidade de espectadores. Com a ampliação, o Bumbódromo passará a ter capacidade de público de mais de 26 mil pessoas, entre arquibancadas, arquibancadas especiais e camarotes. A reforma também vai considerar a necessidade dos bois para acesso das alegorias, além de tornar ainda mais modernos o som e iluminação do espetáculo.

“Todos nós do time do turismo ficamos muito felizes, especialmente porque sou daqui da região Norte, sei da importância e do valor que tem nesse manifesto popular que é o Festival de Parintins”, ressaltou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Galeras

Outro ponto de investimento para o novo Bumbódromo será uma atenção especial para as galeras dos bumbás, que passarão a ter um espaço com mais estrutura para aguardar a entrada no Bumbódromo, durante os três dias de festa. A ideia é, também, que com essa nova concepção, a área funcione como uma espécie de fun fest.

Os espaços administrativos, assim como a área destinada à imprensa, que cobre a festa, também receberão importantes melhorias. Novas rotas para a saída e entrada de alegorias, também devem fazer parte da proposta do novo Bumbódromo.