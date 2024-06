A Prefeitura de Manaus recebeu nesta sexta-feira(28), 14 veículos para dar suporte aos serviços do Sistema Único de Assistência Social (Suas), entregues pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, em solenidade realizada na sede da Suframa, zona Leste da capital.

O prefeito David Almeida e a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Dermi Rayol, receberam as chaves dos automóveis durante o evento.

As viaturas foram adquiridas por meio de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga. No total, foram entregues 56 viaturas para 26 municípios. A capital recebeu dez picapes, do modelo Ford Ranger, e quatro veículos do tipo Fiat Toro.

O prefeito agradeceu a parceria com a bancada federal do Amazonas, principalmente do senador Eduardo Braga, que garantiu a entrega das viaturas, e também do senador Omar Aziz, que são grandes influências junto ao governo federal para garantia de benefícios ao Amazonas.

O senador Eduardo Braga disse que a entrega das viaturas para os municípios do Estado é uma prestação de contas de todos os investimentos alcançados com o apoio do governo federal. “Hoje, nós estamos entregando 56 viaturas para 26 municípios. Mas é um ato simbólico, porque, hoje, estamos prestando conta, na presença do ministro Wellington Dias, de R$ 111,7 milhões de emendas voltadas para a área social”, informou o senador.

A secretária da Semasc, Dermi Rayol, disse que os recursos destinados pelo senador Eduardo Braga irão ajudar muito no trabalho diário de buscar atender pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Esse recurso, esses veículos que estão aqui chegando, eu posso falar em nome de todos os secretários que serão beneficiados pelos municípios, serão de muita utilidade, para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Então, ministro, senador, muito obrigada”, agradeceu a secretária.

