O governador Wilson Lima anunciou que criará uma nova secretaria, de mineração, e recriará a de esportes. Wilson Lima se pronunciou sobre as duas pastas nas redes sociais, nesta segunda-feira (3), ao comentar a minirreforma administrativa. Ele não deu detalhes sobre os novos órgãos.

A Secretaria de Esporte foi extinta em 2018, quando as atribuições foram transferidas para a Seduc (Secretaria de Educação e Desporto). Atualmente o desporto é gerido pela Faar (Fundação Amazonas de Alto Rendimento).

O tema mineração tem uma secretaria executiva, a Semep (Secretaria Executiva de Mineração, Energia, Petróleo e Gás), vinculada à Sedecti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Em dezembro do ano passado Wilson Lima manifestou a intenção de criar a Secretaria de Gás Mineração e Recursos Hídricos.

Na ocasião, Wilson Lima citou que a empresa que explora o gás no Campo de Azulão [a Eneva] ganhou a concessão para a construção de três usinas térmicas.

“Vai ser produzido quase um giga de energia elétrica. Isso nos garante uma autossuficiência na geração de energia elétrica”, afirmou o governador.

O governo do Estado funciona com 63 estruturas com status de secretaria. São 14 fundações públicas, 27 secretarias, 12 autarquias, 3 empresas de sociedade mista, 4 empresas públicas e 3 órgãos de serviços sociais autônomos.

