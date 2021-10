O humorista Whindersson Nunes retornará a Manaus para um show na Arena da Amazônia, no dia 11 de dezembro. Segundo a organização do evento, são esperadas 30 mil pessoas.

O público estimado é um dos maiores registrados em eventos na capital desde o começo da pandemia. A Arena, que tem capacidade total para 44 mil pessoas, recebeu três eventos testes nos últimos meses.

No dia 14 de outubro, cerca de 12,5 mil pessoas acompanharam a partida entre Brasil e Uruguai na Arena. No dia 17, cerca de 12,8 mil assistiram à partida entre o Manaus FC e Ypiranga-RS.

Whindersson vai trazer ao público "A Volta Do Que Não Foi", um espetáculo recheado de momentos hilários sobre suas aventuras e perrengues nos quatro continentes por onde passou durante a turnê mundial em 2019.

Ele promete ser o maior show da história do humor brasileiro, com um palco 360 graus completamente cercado pelo público manauara.

"Eu tenho um carinho enorme por Manaus, um povo que sempre me acolhe bem. Na minha última passagem pela cidade, os ingressos foram limitados por conta do espaço. Agora será diferente, irei me apresentar na grande Arena da Amazônia atendendo aos fãs", disse.