A frente do Uiara Amazon Resort desde 2022, o CEO do empreendimento, Wander Areosa, recebeu o diretor do Portal do Mário Adolfo para revelar quais planos tem para o hotel. Desde que adquiriu o prédio, que antes chamava-se Amazon Jungle Palace, Areosa tem feito um grande trabalho de reestruturação, não apenas na parte física, mas tabém em equipe e marketing. De acordo com ele, o objetivo é transformar o Uiara em referência em toda a Amazônia para quem quer ter a verdadeira experiência na floresta.

No final de semana, o Uiara recebeu mais de 80 jornalistas e formadores de opinião do Amazonas para apresentar as mudanças. Os novo quartos oferecem uma maior imersão na floresta, que faz com que o visitante se sinta mais perto da floresta. "Era uma estrutura de cidade da selva e quem vem à floresta não quer isso", avaliu Areosa, que está construindo uma torre nova já com novo layout de aproximação do hóspede à experiência amazônica.

Outra novidade é o Spa que será gerido pela Natura e um evento que ele promete ser impactante. Os detalhes foram contados na entrevista.

CONFIRA ABAIXO

Entrevista com Wander Areosa

Mário Adolfo - O que muda, a partir de agora, no Uiara?

Wander Areosa - O Uiara veio com uma pegada de ser um hotel de selva, só que ele tem uma estrutura de cidade na selva. Então, eu estou mudando essa estrutura de cidade na selva, criando apartamentos mais conectados com a natureza, (0:17) apartamentos feitos com madeira de reaproveitamento. Então, hoje, eu vou oferecer uma experiência diferente e coporativa, com eventos de business. Então, resumindo, o Uiara está oferecendo experiências diferentes dentro da floresta e, ao mesmo tempo, experiências de luxo no hotel. Então, a gente faz esse contrapeso. Um dia você está dormindo no luxo, em banheira, com champanhe. No outro dia você está dormindo em uma rede curtindo no meio da selva.

Mário Adolfo - Você falou que os turistas preferem dormir na selva do que no hotel.

Wander Areosa - É, o estrangeiro, ele sempre tem apreço por dormir na selva, porque o estrangeiro, ele tem tudo lá, né, de luxo. Então, eles preferem dormir na selva. Só que com esse modelo de apartamentos novos que a gente está oferecendo são apartamentos mais conectados com a natureza. A gente fez ali uma brincadeira de um minuto de silêncio com o pessoal na varanda, né? Então, o pessoal fica apaixonado, porque o silêncio, ele é bonito. Ainda mais quando se fala de silêncio contemplando a natureza. E os turistas estrangeiros preferem, sim, a experiência mais dentro da selva. Mas eu acredito que eles preferem a experiência da selva, por conta dos apartamentos como eram antes, que não eram tão conectados com a natureza. Então, eu estou modificando isso nessa torre nova e, depois, vou repaginar as torres atuais.

Mário Adolfo - E quando o evento vai ser feito?

Wander Areosa - Vamos inaugurar já no réveillon deste ano. Já temos, hoje, 10 apartamentos prontos. Até o final deste mês, a gente aponta mais 12. E aí, até o final do ano, a gente consegue entregar todos os 76, porque serão duas suítes presidenciais. São duas suítes de 130 metros quadrados. Dentro de uma suíte, tem outra suíte. Então, se eu chego com a minha família, em vez de colocar uma em cada suíte, eu vou para a presidencial. E eu coloco meus filhos, minha família, dentro de um quarto, dentro da própria suíte. E eu tenho direito a um mordomo. Então, eu faço a reserva nesse apartamento, o mordomo fica disponível para mim. E se eu tiver filho pequeno, tem direito a uma babá. Então, a gente vai entregar ali uma experiência completa.

Mário Adolfo - Qual é a sua história de trazer a Natura (empresa) para cá?

Wander Areosa - A gente conversou com a Natura em um evento que teve ano passado aqui. E eu expliquei que a gente queria fazer algo diferente, porque hoje não existe nada de Natura no meio da selva amazônica. Eles têm produtos amazônicos, tem muitos produtos amazônicos. A gente sabe que a Natura é uma marca bem consolidada, uma marca expressiva, né? E a gente conversou com eles para fazer o spa - eles se interessaram. Vamos fazer o primeiro spa Natura no meio da selva amazônica.

A estrutura dos quartos

Mário Adolfo - Como é que vai funcionar isso?

Wander Areosa - Eles vão criar todo o ambiente, na verdade. Da forma que eles acham que tem funcionar para entregar uma experiência Natura. Vão sugerir o que tem que fazer. A gente vai formatar isso e eles vão entrar com o produto e o serviço.

Mário Adolfo - Você acha que já atingiu a excelência no empreendimento ou vai vai crescer muito mais?

Wander Areosa - A excelência no resort vai crescer ainda muito mais. Como eu falei, eu tenho dois anos e seis meses na gestão do Uiara. Quando eu cheguei, precisava de um trabalho muito forte na questão de equipe, questão de estrutura. E esse trabalho vem sendo feito durante esses dois anos juntamente com o trabalho de publicidade e marketing. Apesar do Uiara estar aqu a 8 minutos, 12 minutos de lancha de distância de Manaus, é pouco conhecido até pelo público manauara. Então, a intenção de fazer esse evento com vocês é justamente isso, vocês comunicarem que existe isso para o mundo. Principalmente para o Amazonas.

Mário Adolfo - O que vem pela frente aí? Tem algum evento que está por vir?

Wander Areosa - A gente vai ter uma série de eventos este ano. Inclusive a gente tem um evento bem interessante, que eu não posso falar ainda, porque tem o sigilo. Mas é um evento que só acontece nos resorts mais expressivos do mundo. Será um um evento formidável. Mas durante esse ano a gente temos agendados com a Bertolini, a gente tem Nívea, vai ter Sinetran agora também. O Consulado Americano e várias empresas que vão fazer eventos com a gente, com empresas que têm expressividade.

Mário Adolfo - Com a nova torre, qual passa a ser a capacidade do hotel?

Wander Areosa - Eu vou aumentar para 146 apartamentos. Pensando em singles serã0 146 pessoas. Pensando em dupla dobra a capacidade para 292 pessoas e pensando em triplo, a gente triplica essa quantidade. Porque os apartamentos estão aptos para receber 3 pessoas.