A Polícia Civil investiga um caso de agressão envolvendo o ator Rafael Cardoso e um gerente de bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ocorrido no início desta semana. O ator deve prestar depoimento na terça-feira (5). As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, testemunhas serão ouvidas nos próximos dias e "diligências serão realizadas para apurar todos os fatos".

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e segundo a denúncia da vítima, identificada como João Fernando, de 64 anos, Rafael estava "completamente transtornado" e teria agredido sem motivo.

De acordo com o colunista Leo Dias, João disse que o ator chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando pessoas que estavam no local.

Rafael estava acompanhado de dois homens e pediu a um garçom para conhecer o gerente do estabelecimento, segundo o seu relato. Ainda segundo João, após uma breve conversa e ameaças repetidas de morte por parte de Rafael, ele levou um soco.

As agressões persistiram até o momento que um motoboy teria segurando Rafael.