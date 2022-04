Avalie o post

Manaus – Vivian Amorim e Leo Hirschmann completaram 2 anos de namoro neste sábado (9) e o atleta aproveitou para pedir a amazonense em noivado.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos ao lado do amado e prestou uma linda declaração para comemorar a data especial.

“Há 2 anos atrás ele tava me pedindo em namoro com essa caixinha de ovos benhaí e hoje tamo aqui celebrando com 2 filhas debaixo dos braços… Tem como não se emocionar? Meu amor, sou muito grata por poder compartilhar a vida com você! Quando penso em nós, o sorriso abre de forma espontânea e quando olho pra nossa história tenho a certeza de que estamos no caminho certo!”, celebrou a apresentadora.

Vivian também falou sobre a cachorrinha que eles adotaram juntos, a tatuagem que fizeram para eternizar o amor deles e sobre a chegada da primeira filha deles, Malu (2 meses).

Já Léo Hirschmann, não ficou atrás na comemoração de aniversário de namoro e pediu a caboclinha em casamento.

“Cheguei hoje cedo em Manaus e já fui recebido com uma surpresa linda para comemorar o nosso aniversário de 2 anos de namoro… Mas, por essa ela não esperava! Hahahaha nem desconficou que iria terminar o dia noiva!!! Siiiimmmm, ela disse SIMM! Te amo”, se declarou o papai da Malu.

“GENTEEEEE, TÔ NOIVAAAAAA!!!!!” E eu achando que tava arrasando com a minha surpresinha de mais cedo, ai ele veio e zerou tudo!’, disse a apresentadora.

Para finalizar, ela se declarou: “Sempre sonhei em ter ao meu lado alguém como você e hoje eu sou apaixonada pelo meu melhor amigo e pelo cara que mais me envia memes e fofocas por dia! Kkk Amo tudo em você, amo o seu jeito, amo a sua personalidade, amo o seu beijo, amo as suas brincadeiras sem graça, amo as fofoquinhas e amo a gente! Feliz 2 anos de nós.

