O Palmeiras garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores ao vencer o Cerro Porteño por 2 a 0, no Paraguai, nesta quarta-feira (7). Um dos personagens da partida foi Vitor Roque, autor do segundo gol, marcado já aos 47 minutos do segundo tempo, após jogada individual. Apesar do belo tento que sacramentou a vitória, o camisa 9 deixou o gramado se cobrando pelo desempenho. “Não fiquei feliz com meu jogo. Se eu falar a verdade, não deu nada certo do que estava tentando, errei muitos passes, mas Deus me coroou com o gol. Tentei ajudar a equipe. Não deu na técnica, mas não faltou entrega e raça”, avaliou o atacante.

O motivo da autocrítica foi uma chance desperdiçada no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Vitor Roque recebeu livre de marcação e, cara a cara com o goleiro Martín Arias, finalizou em cima do adversário, desperdiçando a oportunidade de ampliar o placar antes do intervalo. “Vida de atacante. Fui infeliz na decisão, falhei aquele gol que seria muito importante também, mas estou feliz por poder marcar no fim”, completou.

O técnico Abel Ferreira fez questão de exaltar a postura de Vitor Roque após o jogo. “Ele lutou e fez um golaço, sozinho, com capacidade física, força, técnica”, elogiou. No intervalo, os companheiros demonstraram apoio ao jovem centroavante. Lucas Evangelista revelou que até citou Cristiano Ronaldo para encorajar o colega. “Demos muito apoio ao Vitor Roque no intervalo. Com certeza ele não quis errar. Até o Cristiano Ronaldo errou um gol outro dia na Arábia. Ele manteve a resiliência, cabeça boa e fez um baita de um gol”, destacou o volante.

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque chegou ao segundo gol consecutivo com a camisa alviverde — ele já havia marcado na vitória sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Palmeiras segue invicto e líder do seu grupo na Libertadores.

