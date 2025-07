Visuliazação: 0

Nesta quarta-feira (9/7) tem início a 11ª edição da Virada Sustentável Manaus. A programação contempla várias atividades gratuitas em diferentes pontos da capital, com o objetivo de reiterar a importância da sustentabilidade e mobilizar a população rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Desde 2015, a Virada é co-realizada em Manaus pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável Nacional e hoje conta com a produção da Benevolência.

A abertura desta edição ocorrerá na quarta, dia 9, às 20h, com show da Amazonas Band no palco do Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião – bairro Centro. O repertório da noite terá canções de Jovino Santos Neto, Bob Mintzer, Arturo Sandoval, John Fedchock, Djavan, Tom Jobim e Rui Carvalho. A entrada é gratuita e mediante ordem de chegada.

Programação

Já na sexta, dia 11, das 15h às 17h30, a programação segue com o “Fórum da Virada Sustentável Manaus” na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, nº 351 – bairro Parque Dez de Novembro. O momento debaterá os temas socioambientais mais relevantes para a cidade e irá construir, de forma colaborativa, uma carta da “Manaus dos nossos sonhos”, rumo a COP-30.

No sábado, dia 12, as ações serão divididas nos bairros Coroado, pela manhã, das 8h às 12h, e Monte das Oliveiras, pela tarde e noite, das 16h às 21h. Serão várias atividades para crianças, jovens e adultos.

A Virada encerra no domingo, dia 13, com ações no Largo São Sebastião, localizado no bairro Centro. Haverá espetáculos de teatro, dança e shows de artistas locais, além da tradicional Feira da FAS, que incentiva a economia verde e criativa com estandes de empreendedores locais, das 16h às 22h. Outro destaque será a programação Zen, realizada na Galeria do Largo, das 16h às 20h, com vagas limitadas e mediante ordem de chegada.

“Tudo isso é para inspirar atitudes conscientes e fortalecer o papel da sociedade civil na construção de uma Manaus mais sustentável para todos”, afirma a fundadora da Benevolência, Paula Carramaschi Gabriel.

Ela também reitera a relevância da edição diante da COP30, maior evento internacional sobre as mudanças climáticas, que vai ocorrer em novembro na cidade de Belém (PA). “Será a primeira vez que a COP ocorrerá no Brasil e, principalmente, na Amazônia. Logo, esta Virada Sustentável é uma preparação para que a sociedade entre como protagonista em uma mobilização pela conservação da floresta em pé”, finaliza.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de fortalecer redes de transformação e impacto social nas diversas cidades onde atua.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém e outras cidades.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma amazônico, para a melhoria da qualidade de vida das populações da região e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição apresenta resultados expressivos, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a redução de 39% no desmatamento em áreas atendidas.