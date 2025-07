Visuliazação: 0

Estrutura desabou em julho de 2024 após ser atingida por carreta com maquinários pesados; obra será feita com recursos da Prefeitura após impasse com seguradora.

A Prefeitura de Manaus anunciou, nesta segunda-feira (7), que vai arcar com as obras de reconstrução da estrutura da passarela Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós que desabou no ano passado, após ser atingida por carreta com maquinários pesados.

Segundo a prefeitura, a seguradora acionada não reconheceu a responsabilidade pelo ressarcimento, e o caso foi judicializado.

A passarela caiu no dia 6 de julho de 2024, após uma carreta colidir com a estrutura, em frente ao Conjunto Hileia, na Zona Centro-Oeste. No momento do acidente, o veículo levava um trator, uma retroescavadeira e um rolo compactador.

À época, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, estimou que a obra de reconstrução levaria cerca de seis meses.

Mais de um ano depois, a Prefeitura informou que, diante da omissão da empresa responsável pelo acidente, decidiu assumir, com recursos próprios, o prejuízo causado.

“Mesmo não sendo sua obrigação direta, o município decidiu arcar integralmente com a reconstrução da estrutura, para que se retome de forma imediata a normalidade do fluxo no trecho. A gestão municipal seguirá buscando, por meio legal, o reembolso dos valores investidos para garantir a segurança da população”, afirmou a prefeitura.

Com o projeto já aprovado, a obra será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), utilizando estrutura pré-fabricada, com padrões atualizados de segurança e acessibilidade para os pedestres que circulam diariamente pela região.

A antiga passarela, com 4,50 metros de altura, será completamente demolida. No lugar, será instalada uma nova estrutura com 5,50 metros de altura, visando mais conforto e segurança à população.

Acidente

No dia do acidente, duas pessoas ficaram feridas: um homem que estava próximo à passarela e um motociclista que passava pelo local.

O motorista da carreta foi conduzido à delegacia, autuado com perda de pontos na carteira, e teve o veículo retido. A empresa responsável entrou em contato com o IMMU após o ocorrido.

