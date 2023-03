Mais jovem entre os 26 convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, Rodrygo deixou o Catar sendo um dos vilões na eliminação para a Croácia. No duelo válido pelas quartas de final, o atacante desperdiçou a primeira penalidade do Brasil e deixou o campo cabisbaixo. Mais de três meses depois, o jogador do Real Madrid voltará a representar o país sendo o herdeiro da camisa 10, costumeiramente utilizada por Neymar – o craque do Paris Saint-Germain não foi convocado por causa de uma lesão no tornozelo. Nesta quinta-feira, 23, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o atleta revelado pelo Santos usará o número do amistoso diante do Marrocos, em Tânger, no próximo sábado. A Canarinho será liderada pelo técnico Ramon Menezes, substituto interinamente de Tite. A provável escalação da equipe nacional tem: Ederson (Weverton), Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Vitor Roque.

Leia também

Rony comemora primeira convocação para a seleção: 'É algo grandioso'



Campeão do mundo com a Alemanha, Mesut Özil anuncia aposentadoria aos 34 anos