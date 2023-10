Um vídeo inusitado durante a cerimônia de um casamento no início deste mês acabou viralizando nas redes sociais. Acontece que uma ex-namorada do noivo decidiu se vingar da noiva.

De acordo com as informações do Metrópoles, o caso aconteceu na cidade de Oruro, na Bolívia. O vídeo mostra que a ex-namorada invadiu a cerimônia que jogou fezes misturadas com azeite na noiva.

O material que foi utilizado na vingança da ex estava armazenada dentro de um balde. É possível perceber que a noiva ficou encharcada com o excremento na hora que estava saindo da igreja de braços dados com o noivo.

Um homem que estava atrás da noiva também acabou sendo atingido. Não há informações do que aconteceu com a ex-namorada após a vingança.

