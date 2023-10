Os corpos de dois homens foram encontrados, na manhã deste sábado (28), em uma área de mata na Avenida das Torres, zona norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, as vítimas tinham marcas de tortura pelo corpo e estavam com os pés, pescoço e mãos amarradas com cordas. Um dos homens teve o corpo enrolado em uma lona azul.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).