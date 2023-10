Polícia Federal diz que empresário “parece” ter batido no filho do ministro do STF

Três meses depois da confusão no Aeroporto de Roma, na Itália, envolvendo a família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e um casal de empresários brasileiros, a Polícia Federal concluiu que, “parece”, que em determinado momento, o empresário Roberto Mantovani bateu com as costas da mão no filho de Moraes, Alexandre Barci.

Após todo esse tempo, com envio das imagens enviadas da Itália para o Brasil, elas nunca foram apresentadas comprovando o ataque e o colega de Moraes no STF, Dias Toffoli, prorrogou o prazo do inquérito para que a PF possa encontrar algo que comprove as agressões.

A defesa dos brasileiros Roberto Mantovani Filho, Andréia Munarão e Alex Zanatta Bignotto, acusados de ofender o Moraes, pediram ao STF que inclua em inquérito vídeo feito por eles na ocasião das discussões.

O requerimento ocorre no Inquérito 4.940, sob relatoria de Dias Toffoli, que tramita na Corte a fim de apurar os fatos.

O vídeo que a defesa quer juntar aos autos mostra Moraes saindo de uma sala e sendo provocado por um dos três, supostamente, Alex Zanatta Bignotto. Após perguntas, Moraes vira para o homem e diz: “Bandido” – veja o video.

Tratando-se somente desse recorte de imagens, a defesa ainda pede a inclusão de parecer técnico elaborado, que segundo os advogados, “comprova a integridade da aludida gravação, assim como realiza a transcrição das falas inteligíveis e responde aos quesitos apresentados”.

Para a defesa, de acordo com as imagens, “nenhuma ofensa é a ele direcionada, nem mesmo ao seu filho”.

Esta é somente uma parte das imagens, feitas pelos acusados, já que as imagens das câmeras estão há meses na mão da PF e ainda não foram divulgadas para comprovar as agressões porque Toffoli decretou sigilo.

Segundo a PF, as investigações desses três meses das imagens, apontam que Mantovani “parece” ter batido com as costas da mão em Alexandre Barci.

Imagens de Roma Moraes chama empresário de bandido! pic.twitter.com/CXc3o5gpFd — Pavão Misterious 𝕏 (@misteriouspavao) October 5, 2023

“Na sequência, Roberto Mantovani parece bater as costas de sua mão direita no rosto de Alexandre Barci, vindo a atingir os óculos deste e, aparentemente, deslocá-los. Os óculos chegam a cair ao chão devido a uma discreta esquiva da vítima”, destaca um trecho do documento, sem contudo mostrar as imagens.

O post Vídeo:acusados de ofender Moraes pedem inclusão de imagens em inquérito apareceu primeiro em Portal Você Online.