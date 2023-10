Enquanto Manaus é encoberta por uma densa fumaça e o Amazonas enfrenta uma das estiagens mais graves de sua história, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, nesta quinta-feira (5), um projeto de lei que institui o Dia Estadual do Conservadorismo no Estado do Amazonas. A proposição é de autoria da deputada Débora Menezes (PL).

Conforme o texto da matéria legislativa, “a data tem como objetivo difundir as ideias conservadoras e rememorar princípios básicos e caros ao conservadorismo, como a família, a religião, a pátria e a liberdade”.

Os deputados Mayra Dias (Avante) e Sinésio Campos (PT) votaram contra o PL. Sinésio expressou sua oposição na tribuna: “O conservadorismo, em todo o mundo, está associado a regras retrógradas e preconceituosas, como a defesa da hierarquia social, a discriminação de minorias e a oposição aos avanços sociais. Essa postura pode reforçar a desigualdade e violar os direitos humanos”, discursou.