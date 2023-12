Um vídeo que mostra assaltantes recebendo um “tratamento especial” começou a circular e viralizar nas redes sociais, nesta segunda-feira (19). As informações são de que a gravação aconteceu no Rio de Janeiro. A matéria é do D24AM.

A dupla de criminosos estava praticando assaltos nas proximidades na comunidade do Santa Maria, localizada na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda segundo as informações, a comunidade é comandado por uma facção criminosa.

O vídeo mostra que os próprios traficantes do local ficaram sabendo dos assaltos e surpreenderam a dupla que estava sentada. Em seguida, dois homens com pedaços de madeira começam a agredir os suspeitos com golpes principalmente na região das pernas.

É possível perceber que a dupla ainda implora para não apanhar e um deles chega a dizer que “vai quebrar” as pernas dele. A gravação termina e não se sabe o que aconteceu com a dupla.

VEJA O VÍDEO