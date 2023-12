Uma confusão no Conjunto Eduardo Gomes, Bairro da Paz, na zona Centro-Oeste de Manaus, ganhou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 20/12. O vídeo foi trazido pelo canal ManausFiqueLigado, no Instagram e mostra uma mulher quebrando um carro usando um martelo.

Enquanto martela o veículo modelo Siena, a mulher explica que a motocicleta usada por ela para trabalhar foi batida por quem dirigia o carro e, como não conseguiu resolver a situação, procurou agir desta forma

"Vocês são duas safadas. Era só ajeitar a minha moto que você quebrou. Agora vai ficar quite. Eu uso a minha moto par trabalhar", afirma a mulher, que chega a ameaçar quem está filmando.

"Não tem problema não. Quando a gente entrar lá na ação vai ser ótimo. Na real isso aqui dá processo criminal, porque é degradação de propriedade", responde a dona do carro.

