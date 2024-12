A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba (a 151 quilômetros de Manaus) e do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), anunciou, nesta sexta-feira (13/12), durante coletiva de imprensa, a prisão em flagrante de David Guimarães Dias, de 24 anos, suspeito de ser coautor de um homicídio qualificado contra Vânia Nunes da Silva, de 46 anos. A vítima foi esquartejada e teve o corpo incendiado no domingo (08/12), em Borba.

O delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP de Borba, informou que o suspeito foi preso na quarta-feira (11/12), no Porto da Ceasa, zona leste de Manaus. Segundo o delegado, assim que as equipes policiais souberam que David Guimarães estava tentando fugir para Manaus, solicitaram o apoio da equipe do 1º DIP, que deu suporte durante a prisão.

“Além de David, a ação também envolveu Judison da Silva Ramos, de 22 anos, que foi linchado por populares na segunda-feira (09/12). Segundo as investigações, a vítima foi esquartejada e teve seus restos mortais incinerados em um forno de farinha”, detalhou Arcanjo.

Ainda durante a coletiva de imprensa, o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, esclareceu que, assim que a equipe soube que David estava se dirigindo para o Porto da Ceasa, foi até o local e montou uma campana com a finalidade de efetuar sua prisão.

“Recebemos a informação de que ele, possivelmente, estaria se dirigindo para Manaus. A partir disso, conseguimos confrontar nossas informações com aquelas obtidas pela equipe de Borba, que também colaborou com dados importantes. Com esse trabalho conjunto, iniciamos o acompanhamento e, quando ele se aproximou do porto, pronto para fugir, conseguimos efetuar sua prisão”, explicou Cícero.

David Guimarães Dias responderá por homicídio qualificado. Ele passará por audiência de custódia e, em seguida, ficará à disposição da Justiça.