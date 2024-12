Neymar expressou sua intenção de participar da Copa do Mundo de 2026, mesmo enfrentando um período difícil devido a lesões que o afastaram dos campos nos últimos dois anos. Em outubro de 2023, o jogador sofreu uma séria lesão no joelho esquerdo durante um confronto contra o Uruguai, o que resultou em um longo período de recuperação, deixando-o fora de ação por quase um ano. Após esse tempo afastado, Neymar fez seu retorno ao futebol em novembro de 2024, jogando pelo Al-Hilal. No entanto, sua volta não foi tranquila, pois logo enfrentou um novo problema muscular que complicou ainda mais sua situação. A expectativa em torno de sua recuperação é alta, tanto para o jogador quanto para os torcedores.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em suas declarações, Neymar enfatizou a importância da Copa do Mundo, afirmando que é um objetivo comum entre todos os atletas. Ele já teve a oportunidade de disputar o torneio em três edições anteriores e está determinado a participar da quarta. “Preciso estar focado nisso”, disse o atacante, demonstrando sua motivação. A comissão técnica da seleção brasileira, sob a liderança de Dorival Júnior, está atenta ao progresso de Neymar. A convocação do jogador para a equipe nacional dependerá de sua condição física e do ritmo de jogo que ele conseguir manter. Desde a Copa do Mundo de 2022, Neymar participou de apenas 20 partidas pela seleção.

Leia também

Fifa define grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026



CBF oficializa candidatura de Brasília à sede da final da Libertadores de 2025



Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA