Avalie o post

Caso aconteceu na linha 004 após discussão entre o motorista e o passageiro

Manaus – Auzimar Leão Lobato morreu em uma unidade hospital após ser esfaqueado na tarde desta terça-feira (22). Segundo informações da Polícia Militar o homem foi esfaqueado por um motorista de ônibus durante uma briga dentro do coletivo. O suspeito do crime já foi identificado mas não teve a identidade divulgada.

O caso aconteceu dentro da linha 004. Segundo informações, o homem era um dos passageiros do ônibus. Em um determinado momento da viagem, o passageiro começou a discutir com o motorista.

A discussão foi se intensificando, quando o passageiro quis agredir o motorista. O condutor por sua vez se armou com um objeto cortante que ele guardava para se proteger de assaltos.

O motorista então golpeou o passageiro no tórax, o deixou em uma rua no bairro Morro da Liberdade, e seguiu viagem. O passageiro foi socorrido por funcionários de uma oficina localizada na Rua Mimi, e levado até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Colônia Oliveira Machado.

Auzimar não resistiu ao ferimento e morreu na unidade hospitalar por volta das 15h. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Até o fechamento desta reportagem o motorista seguia foragido.

Veja o vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte