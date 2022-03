Avalie o post

A equipe da influenciadora informou que ela está bem e que deve passar 24 horas em observação na na Unidade de Terapia Intensiva

São Paulo – Sthe Matos, ex-participante de A Fazenda 13, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) às pressas após descobrir pequeno sangramento no cérebro. A informação foi divulgada pela equipe da influenciadora nas próprias redes sociais dela, na madrugada desta terça-feira (22).

(Foto: Reprodução Instagram)

“Oi, equipe da Tetezinha! Após alguns dias com uma aparente virose, tendo testado negativo para Covid, hoje Teté sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave”, diz a nota.

(Foto: Reprodução Instagram)

A influenciadora ficará na UTI por precaução. “Ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas vinte e quatro horas em observação na UTI, apenas por precaução. Como sempre, contamos com vocês para apoiar Teté com energias positivas e para não dar voz às fake news. Assim que possível, compartilharemos novas informações sobre a evolução do tratamento”, conclui o comunicado.

No mês passado, Sthe realizou uma rinoplastia para reparar alguns danos causados no seu nariz, por sequelas de outros procedimentos. A influenciadora estava se recuperando da cirurgia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte